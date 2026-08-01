Informations pratiques

Saint-Laurent-du-Pont

Rallye de Chartreuse 31ème édition

Saint-Laurent-du-Pont Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Un parcours de 40km, 4 spéciales et plus de 150 équipages. Cette année, rallye MODERNE et 1er édition du rallye VHC (voitures historiques de compétition) pour un plateau toujours plus riche afin de faire plaisir aux nombreux spectateurs !!

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Saint-Laurent-du-Pont 38380 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 24 71 75

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English :

A 40km route, 4 special stages and over 150 crews. This year, MODERN rally and 1st edition of the VHC rally (historic competition cars) for an ever-richer line-up to please the many spectators!

L’événement Rallye de Chartreuse 31ème édition Saint-Laurent-du-Pont a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Coeur de Chartreuse