Rallye de la Houille

Landrichamps Ardennes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

2026-05-14

Landrichamps Loisirs vous invite au Rallye de la Houille Une journée à cheval inoubliable ! 1 nouveau parcours à 80%. 25 kms avec moins de dénivelé et de nouveaux magnifiques passages.Cavaliers, préparez vos montures pour une journée de découverte et de convivialité à travers les paysages de la région.Ce rallye équestre est l’occasion parfaite de conjuguer passion du cheval et plaisir d’une escapade en pleine nature. Au-delà du parcours, une pause gourmande et conviviale Pause champêtre + apéritif + repas.Informations pratiques Départ 9h00, devant la Mairie de Landrichamps.Tarif 25 € par personne (incluant le rallye, la pause champêtre, l’apéritif et le repas) Organisation Landrichamps Loisirs

Landrichamps 08600 Ardennes Grand Est +32 478 61 75 55

English :

Landrichamps Loisirs invites you to the Rallye de la Houille: An unforgettable day on horseback! 1 new 80% route. 25 kms with less ascent and new magnificent passages.Riders, prepare your mounts for a day of discovery and conviviality through the landscapes of the region.This equestrian rally is the perfect opportunity to combine a passion for horses and the pleasure of an escapade in the heart of nature. Practical information:Departure: 9:00 am, in front of the Landrichamps town hall.Price: 25? per person (including rally, break, aperitif and meal) Organized by: Landrichamps Loisirs

