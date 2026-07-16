Rallye découverte : De Condé à Custines, sur les traces d’un village lorrain, Cour de l’école Louis Guingot, Custines

Informations pratiques

Rallye découverte : De Condé à Custines, sur les traces d’un village lorrain 19 et 20 septembre Cour de l’école Louis Guingot Meurthe-et-Moselle

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte d’un village aux mille visages, niché au cœur de la Lorraine. Ce rallye vous invite à remonter le temps, de la mystérieuse maison des Lombards jusqu’à l’église Saint-Léger, en passant par les façades remarquables et le calvaire.

Armés d’un carnet de route et de votre curiosité, sillonnez les rues et les ruelles, percez le secret du changement de nom du village. Saviez-vous que ce petit bourg a vu naître Claude de Lorraine, premier duc de Guise et inspiré des générations d’artistes et d’écrivains ?

Cour de l’école Louis Guingot 29 rue du Général Leclerc, 54670 Custines Custines 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Partez à la découverte d’un village aux mille visages, niché au cœur de la Lorraine. Ce rallye vous invite à remonter le temps, de la mystérieuse maison des Lombards jusqu’à l’église Saint-Léger, en …

©Pierre Ferreira