Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois Contigny
jeudi 20 août 2026 · Contigny
Informations pratiques
Contigny
Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois
Départ depuis la salle des fêtes Contigny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Rallye Découverte à travers le Pays Saint-Pourcinois ! Un parcours d’une journée en voiture ou en moto, avec questions, énigmes et défis. Une aventure ludique pour toute la famille !
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Départ depuis la salle des fêtes Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 44 22 18 fredvallea@orange.fr
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English :
Discovery Rally Through the Saint-Pourcinois Region! A one-day route by car or motorcycle, featuring questions, puzzles, and challenges. A fun adventure for the whole family!
L’événement Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois Contigny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule
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