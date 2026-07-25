Informations pratiques

Contigny

Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois

Départ depuis la salle des fêtes Contigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rallye Découverte à travers le Pays Saint-Pourcinois ! Un parcours d’une journée en voiture ou en moto, avec questions, énigmes et défis. Une aventure ludique pour toute la famille !

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Départ depuis la salle des fêtes Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 44 22 18 fredvallea@orange.fr

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English :

Discovery Rally Through the Saint-Pourcinois Region! A one-day route by car or motorcycle, featuring questions, puzzles, and challenges. A fun adventure for the whole family!

L’événement Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois Contigny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule