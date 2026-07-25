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AGENDA · Contigny

Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois Contigny

jeudi 20 août 2026 · Contigny

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Départ depuis la salle des fêtes
Ville
03500 Contigny
Département
Allier
Tarif

Contigny

Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois

Départ depuis la salle des fêtes Contigny Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Rallye Découverte à travers le Pays Saint-Pourcinois ! Un parcours d’une journée en voiture ou en moto, avec questions, énigmes et défis. Une aventure ludique pour toute la famille !
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Départ depuis la salle des fêtes Contigny 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 44 22 18  fredvallea@orange.fr

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English :

Discovery Rally Through the Saint-Pourcinois Region! A one-day route by car or motorcycle, featuring questions, puzzles, and challenges. A fun adventure for the whole family!

L’événement Rallye Découverte du Pays Saint-Pourcinois Contigny a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme Val de Sioule

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