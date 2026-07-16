Rallye découverte et dégustation, Tours de l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi, Mont-Saint-Éloi

Informations pratiques

Rallye découverte et dégustation Dimanche 20 septembre, 14h00 Tours de l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi Pas-de-Calais

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Partez à la découverte du charmant village de Mont-Saint-Éloi et de ses hameaux Ecoivres et Bray à travers un rallye convivial mêlant patrimoine, histoire locale et plaisirs gourmands. En famille ou entre amis.

Tours de l’Abbaye du Mont-Saint-Eloi Rue du Général Barbot, 62144 Mont-Saint-Éloi Mont-Saint-Éloi 62144 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 48 58 76 »}, {« type »: « email », « value »: « c.mairie.montsainteloi@gmail.com »}]

Partez à la découverte du charmant village de Mont-Saint-Éloi et de ses hameaux Ecoivres et Bray à travers un rallye convivial mêlant patrimoine, histoire locale et plaisirs gourmands.

© Charlotte EVRARD