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RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes

mercredi 16 septembre 2026 · Marquixanes

RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
66320 Marquixanes
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Marquixanes

RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY

Marquixanes Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 –

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 16:00:00
fin : 2026-09-16

Date(s) :
2026-09-16

Venez découvrir Marquixanes, superbe village médiéval perché, avec ses ruelles de pierres et de fleurs, et son église, joyau d’art baroque ! grâce à un parcours culturel, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial inclus dans le tarif. Réservation avant la veille au soir.
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Marquixanes 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92  rallyesmapyfanny@gmail.com

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English :

Come discover Marquixanes, a stunning medieval hilltop village with its cobblestone streets lined with flowers and its church, a gem of Baroque art! Join us for a unique, fun, and cultural tour, followed by a friendly get-together included in the price. Reservations must be made by the evening before.

L’événement RALLYE DÉCOUVERTE MAPY ET FANNY Marquixanes a été mis à jour le 2026-08-13 par OTI CONFLENT CANIGO

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