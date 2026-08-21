Informations pratiques

Marquixanes

RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE LA CELLERA DE MARQUIXANES

Place de l’église Marquixanes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Après la conférence sur la cellera de Marquixanes, partez sur le terrain. Découvrez les vestiges des quatre rangs de fortification qui protégeaient autrefois le village murs, tracés et éléments bâtis d’un système défensif médiéval catalan.

Réservat…

.

Place de l’église Marquixanes 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the lecture on La Cellera de Marquixanes, head out into the field. Discover the remains of the four rows of fortifications that once protected the village: walls, traces, and built elements of a medieval Catalan defensive system.

Reserved…

L’événement RENDEZ-VOUS DU PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VISITE LA CELLERA DE MARQUIXANES Marquixanes a été mis à jour le 2026-08-21 par OTI CONFLENT CANIGO