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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Rallye des belles du Touquet Le Touquet-Paris-Plage

samedi 29 août 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Rallye des belles du Touquet

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Automobile Rallye des Belles par l’Ass. Le Touquet Automobiles de Collection du Touquet-Paris-Plage, départ et retour du Musée Edouard Champion.
Départ 8h
Retour 17h30   .

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 88 84 24 54 

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English :

L’événement Rallye des belles du Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Laury LEPRETRE

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