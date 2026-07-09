Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Rallye des belles du Touquet

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Automobile Rallye des Belles par l’Ass. Le Touquet Automobiles de Collection du Touquet-Paris-Plage, départ et retour du Musée Edouard Champion.

Départ 8h

Retour 17h30 .

Départ et arrivée des pelouses des jardins du musée Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 7 88 84 24 54

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English :

L’événement Rallye des belles du Touquet Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Laury LEPRETRE