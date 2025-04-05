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Rallye d’été Piriac-sur-Mer

Rallye d’été Piriac-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Port de Piriac-sur-Mer

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Rallye d’été

Port de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Pour tous les voiliers en baie de Piriac. Pot des équipages à 17h.
Inscription le vendredi 10 juillet de 16h à 18h au CNP (capitainerie).   .

Port de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 47 99 96  cerclnautique.piriac@orange.fr

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English :

L’événement Rallye d’été Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44

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