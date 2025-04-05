Rallye d’été Piriac-sur-Mer
Rallye d’été Piriac-sur-Mer samedi 11 juillet 2026.
Piriac-sur-Mer
Rallye d’été
Port de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 16:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Pour tous les voiliers en baie de Piriac. Pot des équipages à 17h.
Inscription le vendredi 10 juillet de 16h à 18h au CNP (capitainerie). .
Port de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 47 99 96 cerclnautique.piriac@orange.fr
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English :
L’événement Rallye d’été Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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