RALLYE DU CANAL DU MIDI EN AVIRON ÉTAPE 6

La Redorte Aude

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Chaque année depuis plus de 40 ans, le rallye du canal en aviron est organisé de Toulouse à Béziers.

Organisée par l’Association Toulouse Pierre-Paul Riquet (ATPPR), cette randonnée se déroule sur plusieurs jours et accueille des sportifs du monde entier.

Le parcours de 167 km est composé de 8 étapes émaillées de 41 écluses franchies à pied .

– 17/08 matin Etape 1 Toulouse Ayguesvives 23 km 4 écluses

– 17/08 après midi Etape 2 Ayguesvives Port Lauragais 21,9 km 7 écluses

– 18/08 matin Etape 3 Port Lauragais Ecluse du Vivier (Castelnaudary) 18,7 km 9 écluses

– 18/08 après midi Etape 4 Ecluse du Vivier (Castelnaudary) Port de Bram 11,5km 9 écluses

– 19/08 matin Etape 5 Port de Bram Carcassonne 25,2km 5 écluses

– 20/08 matin Etape 6 La Redorte Ventenac-Minervois 21,7km 5 écluses

– 20/08 après midi Etape 7 Ventenac-Minervois Frontière Aude Hérault 22,6km

– 21/08 matin Etape 8 Frontière Aude Hérault Béziers 24,5 kms

La Redorte 11700 Aude Occitanie atppr.canaldumidi@gmail.com

English :

Every year for over 40 years, the canal rowing rally has been organized from Toulouse to Béziers.

Organized by the Association Toulouse Pierre-Paul Riquet (ATPPR), this multi-day event welcomes athletes from all over the world.

The 167 km route comprises 8 stages, with 41 locks to be crossed on foot.

– 08/17 morning: Stage 1: Toulouse Ayguesvives: 23 km 4 locks

– 08/17 afternoon: Stage 2: Ayguesvives Port Lauragais: 21.9 km 7 locks

– 18/08 morning: Stage 3: Port Lauragais Ecluse du Vivier (Castelnaudary): 18.7 km 9 locks

– 18/08 afternoon: Stage 4: Ecluse du Vivier (Castelnaudary) Port de Bram: 11.5km 9 locks

– 08/19 morning: Stage 5: Port de Bram Carcassonne: 25.2km 5 locks

– 08/20 morning: Stage 6: La Redorte Ventenac-Minervois: 21.7km 5 locks

– 08/20 afternoon: Stage 7: Ventenac-Minervois Aude-Hérault border: 22.6km

– 08/21 morning: Stage 8: Frontière Aude Hérault Béziers: 24.5 kms

