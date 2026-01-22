Rallye du Suran Foirail de la Chambière Saint-Denis-lès-Bourg
Rallye du Suran Foirail de la Chambière Saint-Denis-lès-Bourg vendredi 18 septembre 2026.
Rallye du Suran
Foirail de la Chambière 200 rue de la Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:00:00
fin : 2026-09-19 23:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Rallye automobile comptant pour la coupe de France des Rallyes.
Foirail de la Chambière 200 rue de la Montbéliarde Saint-Denis-lès-Bourg 01000 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 63 29 10 rallyedusuran1@gmail.com
English : Suran Rally
Car rally counting towards the French Rally Cup.
