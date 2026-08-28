Rallye du Var Sainte-Maxime
jeudi 26 novembre 2026 · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Rallye du Var
Départ des courses Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-26
72ème Rallye National du Var organisé par l’ASAC du Var, ligue Provence Alpes Côte d’Azur.
Ce rendez-vous incontournable du mois de novembre est devenu une véritable institution à Sainte-Maxime.
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Départ des courses Promenade A. Simon Lorière Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@sainte-maxime.com
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English : Rallye du Var
72nd Rallye National du Var, organized by ASAC du Var (Provence-Alpes-Côte d’Azur League).
This unmissable November event has become a true institution in Sainte-Maxime.
L’événement Rallye du Var Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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