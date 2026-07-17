Rallye patrimonial autour du coulant des Moulins, Moulin de la Molo Porto, La Bastide-de-Sérou

Informations pratiques

Rallye patrimonial autour du coulant des Moulins Samedi 19 septembre, 10h30 Moulin de la Molo Porto Ariège

Tarif préférentiel. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite permanente du moulin

Participez à un rallye patrimonial autour du coulant des moulins, ponctué de quiz, de jeux et d’un fil rouge à suivre tout au long du parcours.

Moulin de la Molo Porto Chemin de la molo porto, 09240 La Bastide-de-Sérou La Bastide-de-Sérou 09240 Ariège Occitanie 0619692683 https://sites.google.com/view/moulin-molo-porto/accueil [{« type »: « email », « value »: « molo.porto09@gmail.com »}] Propriété du conte de Foix en 1254, il est le dernier survivant du coulant des moulins, lieu d’exposition permanente du savoir faire des artisans meuniers. Un rallye patrimonial vous sera proposé questions, jeux, fil rouge etc.. Chemin de la molo portoLa Bastide de Sérou

Visite permanente du moulin

©T.PROS