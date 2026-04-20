Rallye Pédestre à Champey-sur-Moselle Salle des Fêtes de Champey-sur-Moselle Champey-sur-Moselle

Champey-sur-Moselle

Rallye Pédestre à Champey-sur-Moselle

Salle des Fêtes de Champey-sur-Moselle Chemin du Gué des Fondières Champey-sur-Moselle Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Rallye Pédestre fait son grand retour… et cette année, il fête ses 5 ans !

L’ACLA vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la découverte, de la convivialité… et de la bonne humeur !

Partez à la découverte de Champey-sur-Moselle et du Froidmont, à votre rythme, que vous soyez là pour le sport, ou simplement pour le plaisir !

Départs de la marche entre 9h et 11h

Étapes gourmandes et quiz de connaissances sur la région

Marche en inscription libre sur place (paiement possible en CB)

Repas convivial suivi d’une après-midi festive (sur réservation) les places pour le repas sont limitées, pensez à réserver avant le 1er maiTout public

18 .

Salle des Fêtes de Champey-sur-Moselle Chemin du Gué des Fondières Champey-sur-Moselle 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 84 89 65 acla.champey@gmail.com

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English :

The Rallye Pédestre is back… and this year it’s celebrating its 5th anniversary!

ACLA invites you to join us for a day of discovery, conviviality… and good spirits!

Discover Champey-sur-Moselle and Froidmont at your own pace, whether you’re here for sport or just for fun!

Departures between 9 and 11 a.m

Gourmet stages and local knowledge quiz

Free on-site registration (payment possible by credit card)

Convivial meal followed by a festive afternoon (reservation required) places for the meal are limited, so remember to reserve before May 1

L’événement Rallye Pédestre à Champey-sur-Moselle Champey-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-04-17 par OT PONT A MOUSSON