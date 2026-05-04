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Rallye pédestre et bal trad Tercillat

Rallye pédestre et bal trad Tercillat

Rallye pédestre et bal trad Tercillat samedi 27 juin 2026.

Adresse : Saint-Paul

Ville : 23350 Tercillat

Département : Creuse

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Tercillat

Rallye pédestre et bal trad

Saint-Paul Tercillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Rallye pédestre et bal trad
Samedi 27 Juin  
sur la petite place de Saint Paul
vers 17h balade avec jeu de piste sur la piste d’une dame célèbre et de maîtres sonneurs
– Bal trad sous les arbres le soir avec l’orchestre Trad en Creuse .
– Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions: 
06.59.36.99.33
ccc.echalier@gmail.com

–> Collectif citoyen creusois l’échalier   .

Saint-Paul Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 36 99 33  ccc.echalier@gmail.com

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English : Rallye pédestre et bal trad

L’événement Rallye pédestre et bal trad Tercillat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche