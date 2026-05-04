Rallye pédestre et bal trad Tercillat
Rallye pédestre et bal trad Tercillat samedi 27 juin 2026.
Tercillat
Rallye pédestre et bal trad
Saint-Paul Tercillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Rallye pédestre et bal trad
Samedi 27 Juin
sur la petite place de Saint Paul
vers 17h balade avec jeu de piste sur la piste d’une dame célèbre et de maîtres sonneurs
– Bal trad sous les arbres le soir avec l’orchestre Trad en Creuse .
– Buvette et restauration sur place.
Renseignements et inscriptions:
06.59.36.99.33
ccc.echalier@gmail.com
–> Collectif citoyen creusois l’échalier .
Saint-Paul Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 36 99 33 ccc.echalier@gmail.com
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English : Rallye pédestre et bal trad
L’événement Rallye pédestre et bal trad Tercillat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche