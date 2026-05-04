Tercillat

Rallye pédestre et bal trad

Saint-Paul Tercillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Rallye pédestre et bal trad

Samedi 27 Juin

sur la petite place de Saint Paul

vers 17h balade avec jeu de piste sur la piste d’une dame célèbre et de maîtres sonneurs

– Bal trad sous les arbres le soir avec l’orchestre Trad en Creuse .

– Buvette et restauration sur place.

Renseignements et inscriptions:

06.59.36.99.33

ccc.echalier@gmail.com

–> Collectif citoyen creusois l’échalier .

Saint-Paul Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 36 99 33 ccc.echalier@gmail.com

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English : Rallye pédestre et bal trad

L’événement Rallye pédestre et bal trad Tercillat a été mis à jour le 2026-05-04 par Portes de la Creuse en Marche