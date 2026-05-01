Rallye Pédestre Saulges
Rallye Pédestre Saulges dimanche 24 mai 2026.
Saulges
Rallye Pédestre
Bourg Saulges Mayenne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Venez (re)découvrir les chemins de Saulges le dimanche 24 mai, avec de la randonnée mais aussi des jeux et des énigmes !
Participez au 22e rallye pédestre de Saulges ! Venez randonner, jouer, rire et vous creuser les méninges le dimanche 24 mai, départ du bourg de Saulges dès 9h (et jusqu’à 10h). Prévoir un pique-nique et une tenue adaptée (casquette ou kway).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’association par mail. .
Bourg Saulges 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 7 68 20 32 16 amicalement.saulges@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and (re)discover the paths of Saulges on Sunday, May 24, with hiking, games and riddles!
L’événement Rallye Pédestre Saulges a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons
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