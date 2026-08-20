Rallye photo, Abbaye de Trizay, Monthérault

Informations pratiques

Rallye photo 19 et 20 septembre Abbaye de Trizay Charente-Maritime

Comprend dans le prix d’entrée : 6.50€ / adulte (à partir de 18 ans) ; 4.50€ / ado (13 à 17 ans) ; 3€ / enfant (6 à 12 ans) ; gratuit moins de 6 ans et étudiant. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

L’abbaye de Trizay a connu une histoire mouvementée. Son église et son cloître, partiellement détruits pendant les guerres de Religion, portent encore aujourd’hui les traces de ces événements.

Une importante campagne de restauration menée dans les années 1990 a permis de redonner au monument une apparence médiévale.

Tout au long de la journée, participez à un grand rallye photo : observez des photographies anciennes, retrouvez les lieux représentés, puis réalisez à votre tour votre propre cliché pour comparer les époques.

Abbaye de Trizay 3 allée du Chizé, 17250 Trizay Monthérault 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 82 34 25 http://www.abbayedetrizay17.fr Ce prieuré, dédié à saint Jean l’Évangéliste, fut fondé à la fin du XIe, début XIIe siècle, et dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu en Auvergne.

Entièrement restauré dans les années 1990, c’est un des monuments les plus énigmatiques de la Saintonge. L’église, dont subsiste le chevet, est conçue sur un plan octogonal exceptionnel.

À voir aussi : la salle capitulaire avec ses arcs polylobés et ses croisées d’ogives du XIIIe siècle, le cellier, le vaste réfectoire avec ses peintures murales et les dortoirs des moines ornés de fresques.

L’abbaye accueille un centre d’art contemporain proposant toute l’année un dialogue permanent entre le monument roman et les artistes d’aujourd’hui.

À 900 m, le parc floral de 2 hectares « Les Jardins de Compostelle », œuvre d’un architecte-paysagiste sur une inspiration hispano-mauresque, surplombe le lac du Bois Fleuri.

L’Abbaye de Trizay a connu une histoire mouvementée. Son église et son cloître, partiellement détruits pendant les guerres de religion, porte encore aujourd’hui, la trace de ces événements. Une phase…

©AbbayedeTrizay