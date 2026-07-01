Rallye-photo patrimoine, Centre-ville de Carmaux, Carmaux

Informations pratiques

Rallye-photo patrimoine Samedi 19 septembre, 14h30 Centre-ville de Carmaux Tarn

Gratuit. Inscription conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Enfilez vos baskets, ouvrez grand les yeux et sortez votre smartphone à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine !

Pour la première fois, l’association Histoire et Patrimoine du Carmausin vous propose de (re)découvrir d’une manière ludique des lieux emblématiques et des détails patrimoniaux du cœur de ville de Carmaux à l’occasion d’un rallye-photo en famille.

Quelle équipe arrivera à relever le plus de défis photographiques dans un temps imparti ?

Rendez-vous le samedi 19 septembre 2026 à 14h30 sur la place Gambetta pour le top-départ !

Jeu gratuit – Inscriptions conseillées auprès de l’Office de Tourisme du Ségala-Tarnais au 05 63 76 76 67 ou sur https://tourisme-tarn-carmaux.fr.

A vos marques, prêts ? … Photographiez ! Gratuit.

Centre-ville de Carmaux Coin Dulac , 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie 06 20 25 94 25 http://www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com http://www.facebook.com/histoireetpatrimoineducarmausin [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 76 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-tarn-carmaux.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com »}] [{« link »: « https://tourisme-tarn-carmaux.fr »}] Centre-ville de Carmaux : avenue Albert Thomas, avenue Jean Jaurès, place Gambetta, place Jean Jaurès, Avenue Bouloc Torcatis… Accès par la gare multimodale (bus, train). Parkings à proximité : place Gambetta et Jean Jaurès.

Enfilez vos baskets, ouvrez grand les yeux et sortez votre smartphone à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine !

© HPC