Rallye promenade Saint-André-en-Morvan
Rallye promenade Saint-André-en-Morvan samedi 6 juin 2026.
Saint-André-en-Morvan
Rallye promenade
Place Robert MELE Saint-André-en-Morvan Nièvre
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 16:00:00
Date(s) :
2026-06-06
RALLYE PROMENADE Samedi 6 Juin 2026
Nous vous proposons une journée conviviale au cœur de nos magnifiques paysages !
Parcours Saint-André-en-Morvan ➡️ Flavigny-sur-Ozerain
Départ à partir de 9h30 de la place Robert MELE
⏰ Accueil des participants 9h00 pour la remise des roadbooks !
Places limitées à 20 véhicules
Minimum 2 personnes par voiture
Véhicules acceptés anciens, youngtimers ou d’exception
Tarifs
• Adhérents 10€ voiture
• Non adhérents 40€ voiture
Ambiance conviviale garantie avec un pique-nique partagé ! Chacun apporte un petit quelque chose à mettre en commun lors du repas entre les participants .
Place Robert MELE Saint-André-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 21 27 32 vbpmorvan@gmail.com
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English : Rallye promenade
L’événement Rallye promenade Saint-André-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs