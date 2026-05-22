Saint-André-en-Morvan

Rallye promenade

Place Robert MELE Saint-André-en-Morvan Nièvre

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

RALLYE PROMENADE Samedi 6 Juin 2026

Nous vous proposons une journée conviviale au cœur de nos magnifiques paysages !

Parcours Saint-André-en-Morvan ➡️ Flavigny-sur-Ozerain

Départ à partir de 9h30 de la place Robert MELE

⏰ Accueil des participants 9h00 pour la remise des roadbooks !

Places limitées à 20 véhicules

Minimum 2 personnes par voiture

Véhicules acceptés anciens, youngtimers ou d’exception

Tarifs

• Adhérents 10€ voiture

• Non adhérents 40€ voiture

Ambiance conviviale garantie avec un pique-nique partagé ! Chacun apporte un petit quelque chose à mettre en commun lors du repas entre les participants .

Place Robert MELE Saint-André-en-Morvan 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 23 21 27 32 vbpmorvan@gmail.com

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English : Rallye promenade

L’événement Rallye promenade Saint-André-en-Morvan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs