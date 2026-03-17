Rallye-promenade Suze-la-Rousse

Rallye-promenade Suze-la-Rousse dimanche 24 mai 2026.

Rallye-promenade

place du Champ de Mars Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 20:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Envie de passer une journée conviviale en famille ou entre amis ?
Participez à notre rallye promenade et partez à la découverte des routes et des petits détails qui font le charme de notre territoire !
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place du Champ de Mars Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 24 61 08 

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English :

Looking for a fun day out with family and friends?
Take part in our walking rally and discover the roads and little details that make our region so charming!

L’événement Rallye-promenade Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence

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