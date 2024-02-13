Rallye rayon de soleil Abbeville

Rallye rayon de soleil

Rue du Champ-de-Mars Abbeville Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 08:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Organisé dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes.

En hommage à Justine Durot-Sallé (conseillère municipale déléguée à l’égalité femmes hommes)

8h30 vélo de route (casque obligatoire)

8h30 parcours VTT (casque obligatoire)

9h parcours pédestre

9h marche nordique

10h marche famille

Départ libre du gymnase du champ de mars

Possibilité de prendre son chien tenu en laisse

Ravitaillement assuré !

Tombola avec de nombreux lots à gagner (dont une trottinette électrique)

Une urne sera mise à disposition pour le recueil de dons au profit du refuge SPA de Buigny-Saint-Maclou.

Inscription possible directement sur le site jusqu’au 5 mars minuit ou sur place le jour de la manifestation.

Rue du Champ-de-Mars Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 99 90 53

English :

Organized as part of International Women’s Rights Day.

In tribute to Justine Durot-Sallé (local councillor responsible for gender equality)

8:30 am: road bike (helmet mandatory)

8:30 am: mountain bike course (helmet mandatory)

9am: walking course

9am: Nordic walking

10am: family walk

Free departure from the Champ de Mars gymnasium

Dogs on leashes welcome

Refreshments guaranteed!

Tombola with lots of prizes to be won (including an electric scooter)

An urn will be available for donations to the Buigny-Saint-Maclou SPA shelter.

You can register directly on the website until midnight on March 5, or on site on the day of the event.

