Rallye rayon de soleil Abbeville
Rallye rayon de soleil Abbeville vendredi 6 mars 2026.
Rallye rayon de soleil
Rue du Champ-de-Mars Abbeville Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 08:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Organisé dans le cadre de la journée internationale du droit des femmes.
En hommage à Justine Durot-Sallé (conseillère municipale déléguée à l’égalité femmes hommes)
8h30 vélo de route (casque obligatoire)
8h30 parcours VTT (casque obligatoire)
9h parcours pédestre
9h marche nordique
10h marche famille
Départ libre du gymnase du champ de mars
Possibilité de prendre son chien tenu en laisse
Ravitaillement assuré !
Tombola avec de nombreux lots à gagner (dont une trottinette électrique)
Une urne sera mise à disposition pour le recueil de dons au profit du refuge SPA de Buigny-Saint-Maclou.
Inscription possible directement sur le site jusqu’au 5 mars minuit ou sur place le jour de la manifestation.
Rue du Champ-de-Mars Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 99 90 53
English :
Organized as part of International Women’s Rights Day.
In tribute to Justine Durot-Sallé (local councillor responsible for gender equality)
8:30 am: road bike (helmet mandatory)
8:30 am: mountain bike course (helmet mandatory)
9am: walking course
9am: Nordic walking
10am: family walk
Free departure from the Champ de Mars gymnasium
Dogs on leashes welcome
Refreshments guaranteed!
Tombola with lots of prizes to be won (including an electric scooter)
An urn will be available for donations to the Buigny-Saint-Maclou SPA shelter.
You can register directly on the website until midnight on March 5, or on site on the day of the event.
