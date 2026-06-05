Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat
Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat samedi 13 juin 2026.
Isigny-le-Buat
Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !
Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Partez en duo d’Isigny-le-Buat pour réaliser un circuit d’une soixantaine de kilomètres… en autostop avec Rezo Pouce en plusieurs étapes.
Relevez de petits défis photos sur le thème du patrimoine local.
Gratuit, ouvert à tous à partir de 14 ans.
Prévoir le pique-nique pour le midi.
Un lot offert à tous les participants. .
Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 19 08 98 accueil.forum-mortainais@msm-normandie.fr
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English : Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !
L’événement Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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