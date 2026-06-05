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Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat

Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat

Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat samedi 13 juin 2026.

Lieu : Salle Guilmard

Adresse : 15 rue de Pain d'Avaine

Ville : 50540 Isigny-le-Buat

Département : Manche

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Isigny-le-Buat

Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !

Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Partez en duo d’Isigny-le-Buat pour réaliser un circuit d’une soixantaine de kilomètres… en autostop avec Rezo Pouce en plusieurs étapes.
Relevez de petits défis photos sur le thème du patrimoine local.
Gratuit, ouvert à tous à partir de 14 ans.
Prévoir le pique-nique pour le midi.
Un lot offert à tous les participants.   .

Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 19 08 98  accueil.forum-mortainais@msm-normandie.fr

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English : Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !

L’événement Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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