Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Salle Guilmard Isigny-le-Buat

Isigny-le-Buat

Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !

Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Partez en duo d’Isigny-le-Buat pour réaliser un circuit d’une soixantaine de kilomètres… en autostop avec Rezo Pouce en plusieurs étapes.

Relevez de petits défis photos sur le thème du patrimoine local.

Gratuit, ouvert à tous à partir de 14 ans.

Prévoir le pique-nique pour le midi.

Un lot offert à tous les participants. .

Salle Guilmard 15 rue de Pain d’Avaine Isigny-le-Buat 50540 Manche Normandie +33 2 33 19 08 98 accueil.forum-mortainais@msm-normandie.fr

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English : Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé !

L’événement Rallye Rezo Pouce Pouce levé, chrono lancé ! Isigny-le-Buat a été mis à jour le 2026-06-02 par OT MSM Normandie BIT Genêts