Informations pratiques

Saint-Laurs

Rallye Saint-Laurentin

Place Verte Saint-Laurs Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par Sports et Loisirs. 2 parcours cyclo ou pédestre à faire (27 km à cyclo, 9 km à pied). Animations et jeux l’après-midi. Plateaux repas sur inscription (25€ adultes, 15€ moins de 12 ans). Sur inscription préalable au 05 49 25 12 80. .

Place Verte Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Rallye Saint-Laurentin

L’événement Rallye Saint-Laurentin Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-07-24 par CC Val de Gâtine