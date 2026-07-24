Rallye Saint-Laurentin Saint-Laurs
dimanche 2 août 2026 · Saint-Laurs
Informations pratiques
Saint-Laurs
Rallye Saint-Laurentin
Place Verte Saint-Laurs Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Organisé par Sports et Loisirs. 2 parcours cyclo ou pédestre à faire (27 km à cyclo, 9 km à pied). Animations et jeux l’après-midi. Plateaux repas sur inscription (25€ adultes, 15€ moins de 12 ans). Sur inscription préalable au 05 49 25 12 80. .
Place Verte Saint-Laurs 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Rallye Saint-Laurentin
L’événement Rallye Saint-Laurentin Saint-Laurs a été mis à jour le 2026-07-24 par CC Val de Gâtine