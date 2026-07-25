Informations pratiques

Baraqueville

Rallye touristique des villages étapes

Place François Mitterrand Baraqueville Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La fédération des Villages Etapes avait lancé l’an dernier un appel à projet pour valoriser sa marque. Baraqueville y avait répondu en organisant le 1er rallye touristique des Villages Etapes.

Suite à cette bonne expérience appréciée de tous, les organisateurs ont décidé de se lancer dans une 2ème édition.

Après un périple Aveyron Tarn pour 2025, les équipages prendront cette année la direction de la Lozère. Baraqueville, La Canourgue, Florac et Laissac seront les Villages Etapes traversés par le rallye Une pause sera également faite au plus beau village de France de Sainte Eulalie d’Olt et les participants auront le plaisir de rouler dans les mythiques gorges du Tarn. .

Place François Mitterrand Baraqueville 12160 Aveyron Occitanie +33 6 71 72 89 66 rallyetouristiqueve@gmail.com

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English :

Last year, the Federation of Villages Etapes issued a call for proposals to promote its brand. Baraqueville responded by organizing the first Villages Etapes tourist rally.

L’événement Rallye touristique des villages étapes Baraqueville a été mis à jour le 2026-07-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)