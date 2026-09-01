Rallye touristique et patrimonial des amis des musées de Langres Fayl-Billot
samedi 12 septembre 2026 · Fayl-Billot
Informations pratiques
Fayl-Billot
Rallye touristique et patrimonial des amis des musées de Langres
RDV place de la Mairie Fayl-Billot Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Tout public
Depuis plus de dix ans déjà, le rallye de découverte patrimoniale des Amis des Musées de Langres ouvre brillamment la saison de rentrée, révélant année après année aux participants les joyaux inaperçus de notre contrée. Comment est-ce possible? Notre région, si souvent décriée, recèle-t-elle une telle richesse de monuments et de curiosités? Le samedi, 12 septembre 2026 une fois encore, les concurrents rivaliseront d’ingéniosité pour le bonheur de le démontrer en découvrant de nouvelles merveilles. Tous les curieux, tous les amateurs de patrimoine et de jeu sont invités à s’informer et à demander leur bulletin d’inscription!
Ne manquez pas ce rendez-vous annuel d’exploitation de notre belle région, inoubliable journée de découverte, d’échanges et de rires.
Qui sait où vous mènera la fortune… ?
ATTENTION LE DÉPART SERA DONNÉ À FAYL-BILLOT, place de la Mairie, à 9h
Il convient de venir entre 8h30 et 8h45.
Le repas de midi, tiré du sac, sera pris vers 13h, en un lieu abrité.
Le bulletin d’inscription proprement dit et tous les détails pratiques vous parviendront à la mi-août. .
RDV place de la Mairie Fayl-Billot 52500 Haute-Marne Grand Est +33 6 95 62 35 89 amismusees.langres@gmail.com
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English :
L’événement Rallye touristique et patrimonial des amis des musées de Langres Fayl-Billot a été mis à jour le 2026-08-24 par Antenne du Pays de Langres
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