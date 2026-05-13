Aunac-sur-Charente

Rallye touristique et récréatif

Place de la mairie Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

A la découverte du patrimoine local !

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Place de la mairie Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 80 60 info@amadea.org

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English :

Discover the local heritage!

L’événement Rallye touristique et récréatif Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente