Rallye touristique et récréatif Aunac-sur-Charente
Rallye touristique et récréatif Aunac-sur-Charente dimanche 14 juin 2026.
Aunac-sur-Charente
Rallye touristique et récréatif
Place de la mairie Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 13:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
A la découverte du patrimoine local !
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Place de la mairie Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 20 80 60 info@amadea.org
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English :
Discover the local heritage!
L’événement Rallye touristique et récréatif Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de tourisme Destination Nord Charente