Aunac-sur-Charente

Shownommet

Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28 2026-08-29

Les Porteurs de Lumière, spectacle équestre inspiré de Starmania !

2 soirées exceptionnelles les 28 & 29 août 2026 à Aunac-sur-Charente.

Voltige, émotion et mise en scène unique au coucher du soleil.

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Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52 poneyclubdelacote@gmail.com

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English :

Les Porteurs de Lumière, an equestrian show inspired by Starmania!

2 exceptional evenings on August 28 & 29, 2026 at Aunac-sur-Charente.

Aerobatics, emotion and unique staging at sunset.

L’événement Shownommet Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente