Shownommet Poney club de la cote Aunac-sur-Charente
Shownommet Poney club de la cote Aunac-sur-Charente vendredi 28 août 2026.
Aunac-sur-Charente
Shownommet
Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Les Porteurs de Lumière, spectacle équestre inspiré de Starmania !
2 soirées exceptionnelles les 28 & 29 août 2026 à Aunac-sur-Charente.
Voltige, émotion et mise en scène unique au coucher du soleil.
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Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52 poneyclubdelacote@gmail.com
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English :
Les Porteurs de Lumière, an equestrian show inspired by Starmania!
2 exceptional evenings on August 28 & 29, 2026 at Aunac-sur-Charente.
Aerobatics, emotion and unique staging at sunset.
L’événement Shownommet Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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