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Shownommet Poney club de la cote Aunac-sur-Charente

Shownommet Poney club de la cote Aunac-sur-Charente vendredi 28 août 2026.

Lieu : Poney club de la cote

Adresse : Chenommet

Ville : 16460 Aunac-sur-Charente

Département : Charente

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Aunac-sur-Charente

Shownommet

Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29

Les Porteurs de Lumière, spectacle équestre inspiré de Starmania !
2 soirées exceptionnelles les 28 & 29 août 2026 à Aunac-sur-Charente.
Voltige, émotion et mise en scène unique au coucher du soleil.
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Poney club de la cote Chenommet Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52  poneyclubdelacote@gmail.com

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English :

Les Porteurs de Lumière, an equestrian show inspired by Starmania!
2 exceptional evenings on August 28 & 29, 2026 at Aunac-sur-Charente.
Aerobatics, emotion and unique staging at sunset.

L’événement Shownommet Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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