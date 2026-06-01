Visite libre du château de Bayers, Château de Bayers, Aunac-sur-Charente

Visite libre du château de Bayers 19 et 20 septembre Château de Bayers Charente

Tarif adulte : 4€ – Gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres des extérieurs et des intérieurs, avec des explications proposées par les différents intervenants.

Des animations pour les enfants seront également proposées.

Château de Bayers Le bourg, 16460 Aunac-sur-Charente Aunac-sur-Charente 16460 Bayers Charente Nouvelle-Aquitaine 0750525125 http://chateaubayers.com Le château de Bayers surplombe la vallée de la Charente. Il a été construit sur un éperon rocheux au XVème siècle sur les ruines d’un château militaire du XIIème siècle dont il reste encore de nombreux vestiges. Au tout début du XVIIème siècle, il a été agrémenté d’une terrasse jardin bordée d’une balustrade. Le château et les terrasses sont protégées MH. Parkings à proximité-

Visites libres des extérieurs et des intérieurs, avec des explications proposées par les différents intervenants.

©Anne DEGORCE