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AGENDA · Aunac-sur-Charente

Spectacle équestre Les Porteurs de lumière Poney Club de la Côte Aunac-sur-Charente

vendredi 28 août 2026 · Poney Club de la Côte · Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
Poney Club de la Côte
Adresse
La Côte
Ville
16460 Aunac-sur-Charente
Département
Charente
Tarif

Aunac-sur-Charente

Spectacle équestre Les Porteurs de lumière

Poney Club de la Côte La Côte Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-28

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Poney Club de la Côte La Côte Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52 

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English :

L’événement Spectacle équestre Les Porteurs de lumière Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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