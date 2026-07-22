AGENDA · Aunac-sur-Charente
Spectacle équestre Les Porteurs de lumière Poney Club de la Côte Aunac-sur-Charente
vendredi 28 août 2026 · Poney Club de la Côte · Aunac-sur-Charente
Informations pratiques
Aunac-sur-Charente
Spectacle équestre Les Porteurs de lumière
Poney Club de la Côte La Côte Aunac-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-28
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Poney Club de la Côte La Côte Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 29 08 52
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English :
L’événement Spectacle équestre Les Porteurs de lumière Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de tourisme Destination Nord Charente