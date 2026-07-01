Visites libres du château de Bayers, Château de Bayers, Aunac-sur-Charente

Informations pratiques

Visites libres du château de Bayers 19 et 20 septembre Château de Bayers Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visites libres du Château de Bayers

Dominant la vallée de la Charente, le Château de Bayers vous ouvre ses portes pour une découverte libre de ce remarquable édifice médiéval remanié à la Renaissance. Parcourez ses espaces historiques et profitez d’un panorama exceptionnel sur le paysage environnant.

Château de Bayers Le bourg, 16460 Aunac-sur-Charente Aunac-sur-Charente 16460 Bayers Charente Nouvelle-Aquitaine 0750525125 http://chateaubayers.com Le château de Bayers surplombe la vallée de la Charente. Il a été construit sur un éperon rocheux au XVème siècle sur les ruines d’un château militaire du XIIème siècle dont il reste encore de nombreux vestiges. Au tout début du XVIIème siècle, il a été agrémenté d’une terrasse jardin bordée d’une balustrade. Le château et les terrasses sont protégées MH. Parkings à proximité-

Visites libres du Château de Bayers

©Anne DEGORCE