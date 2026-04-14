RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris
RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris samedi 16 mai 2026.
RALLYE VELO DECORES Samedi 16 mai, 08h30 LAURIS Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00
RALLYE VELOS DECORES 4eme edition
16 km autour du village entre Durance et Luberon
7 étapes avec jeux et enigmes
Au départ concours du plus beau vélo décoré
Attention limité à 50 participants
LAURIS Rue de la mairie 84360 LAURIS Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gregoire84360@gmail.com »}]
Gratuit et ouvert à tous
JPgregoire
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