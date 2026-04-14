RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris

RALLYE VELO DECORES Samedi 16 mai, 08h30 LAURIS Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00

RALLYE VELOS DECORES 4eme edition

16 km autour du village entre Durance et Luberon

7 étapes avec jeux et enigmes

Au départ concours du plus beau vélo décoré

Attention limité à 50 participants

LAURIS Rue de la mairie 84360 LAURIS Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gregoire84360@gmail.com »}]

Gratuit et ouvert à tous

JPgregoire