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RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris

RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris

RALLYE VELO DECORES, LAURIS, Lauris samedi 16 mai 2026.

Lieu : LAURIS

Adresse : Rue de la mairie 84360 LAURIS

Ville : 84360 Lauris

Département : Vaucluse

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

RALLYE VELO DECORES Samedi 16 mai, 08h30 LAURIS Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00
Fin : 2026-05-16T08:30:00+02:00 – 2026-05-16T09:00:00+02:00

RALLYE VELOS DECORES 4eme edition
16 km autour du village entre Durance et Luberon
7 étapes avec jeux et enigmes
Au départ concours du plus beau vélo décoré
Attention limité à 50 participants

LAURIS Rue de la mairie 84360 LAURIS Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « gregoire84360@gmail.com »}]
Gratuit et ouvert à tous

JPgregoire

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