Rallye Vélo des 2 collines Torcé-Viviers-en-Charnie
Rallye Vélo des 2 collines Torcé-Viviers-en-Charnie dimanche 14 juin 2026.
Torcé-Viviers-en-Charnie
Rallye Vélo des 2 collines
Place de la mairie Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:45:00
fin : 2026-06-14 13:00:00
Date(s) :
2026-06-14
On pédale. On relève les défis
Ouvert à tous, ce rallye invite les participants à parcourir les petites routes de la commune tout en répondant à différentes questions et énigmes au fil du trajet.
De nombreux lots ainsi que des lots de consolation récompenseront les équipes.
Les départs seront de 8h 45 à 10h, pour une fin de rallye prévue à 13h;
Deux formules d’inscription sont proposées.
10 € sur réservation, 12 € sur place.
Un pique nique commun est également proposé à tous, participants et autres, à l’issue de cette matinée , chacun apportant son panier,( tables et chaises fournies)
Une belle occasion de partager un moment sportif et familial dans une ambiance chaleureuse et ludique.
Organisé par Fabrik d’I.D. .
Place de la mairie Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 16 93 91 monrochard@wanadoo.fr
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English :
We pedal. We take on challenges
L’événement Rallye Vélo des 2 collines Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons