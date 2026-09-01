Ramassage des déchets Services techniques Plouider

Informations pratiques

Plouider

Ramassage des déchets

Services techniques Place de la Gare Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26 11:30:00

Date(s) :

2026-09-26

L’objectif de cette action est de sensibiliser les habitants à la protection de l’environnement et à l’importance de préserver notre cadre de vie. Elle vise également à lutter contre les incivilités liées aux dépôts sauvages de déchets, qui dégradent les espaces naturels et engendrent des coûts importants pour la collectivité. Enfin, cette démarche a pour ambition de réduire la pollution plastique en encourageant chacun à adopter des gestes écoresponsables, à limiter l’utilisation des plastiques à usage unique et à privilégier le tri, le recyclage et le ramassage des déchets. Ensemble, ces actions contribuent à préserver la biodiversité, à protéger les milieux naturels et à transmettre un environnement plus sain aux générations futures. .

Services techniques Place de la Gare Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59

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English :

L’événement Ramassage des déchets Plouider a été mis à jour le 2026-08-05 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne