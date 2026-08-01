Forum des associations Salle omnisports Plouider

Informations pratiques

Plouider

Forum des associations

Salle omnisports Kerleven Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:30:00

fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le Forum des Associations est le grand rendez-vous de la fin d’été !

Que vous soyez un nouvel habitant ou simplement à la recherche d’une nouvelle activité, venez découvrir toute la richesse de la vie associative de Plouider.

Avec plus de 15 associations présentes, chacun pourra trouver une activité qui lui ressemble couture, football, cuisine, informatique, marche, culture, sport et bien d’autres encore.

– Rendez-vous le dimanche 30 août de 9h30 à 13h00.

– À la salle omnisports de Plouider .

Salle omnisports Kerleven Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59

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English :

L’événement Forum des associations Plouider a été mis à jour le 2026-08-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne