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AGENDA · Plouider

Forum des associations Salle omnisports Plouider

dimanche 30 août 2026 · Salle omnisports · Plouider

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Salle omnisports
Adresse
Kerleven
Ville
29260 Plouider
Département
Finistère
Tarif

Plouider

Forum des associations

Salle omnisports Kerleven Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:30:00
fin : 2026-08-30 13:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Le Forum des Associations est le grand rendez-vous de la fin d’été !
Que vous soyez un nouvel habitant ou simplement à la recherche d’une nouvelle activité, venez découvrir toute la richesse de la vie associative de Plouider.
Avec plus de 15 associations présentes, chacun pourra trouver une activité qui lui ressemble couture, football, cuisine, informatique, marche, culture, sport et bien d’autres encore.
– Rendez-vous le dimanche 30 août de 9h30 à 13h00.
– À la salle omnisports de Plouider   .

Salle omnisports Kerleven Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59 

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English :

L’événement Forum des associations Plouider a été mis à jour le 2026-08-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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