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AGENDA · Plouider

SINE DIE chants corses et de la Méditerranée Plouider

lundi 17 août 2026 · Plouider

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
lundi 17 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Chapelle Saint-Fiacre
Ville
29260 Plouider
Département
Finistère
Tarif

Plouider

SINE DIE chants corses et de la Méditerranée

Chapelle Saint-Fiacre Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 20:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Concert de chants corses et de la Méditerranée
Réservation en mairie de Plouider 02.98.25.40.59   .

Chapelle Saint-Fiacre Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59 

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English :

L’événement SINE DIE chants corses et de la Méditerranée Plouider a été mis à jour le 2026-07-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne

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