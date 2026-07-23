AGENDA · Plouider
SINE DIE chants corses et de la Méditerranée Plouider
lundi 17 août 2026 · Plouider
Informations pratiques
Plouider
SINE DIE chants corses et de la Méditerranée
Chapelle Saint-Fiacre Plouider Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 20:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Concert de chants corses et de la Méditerranée
Réservation en mairie de Plouider 02.98.25.40.59 .
Chapelle Saint-Fiacre Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59
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English :
L’événement SINE DIE chants corses et de la Méditerranée Plouider a été mis à jour le 2026-07-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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