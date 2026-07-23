Informations pratiques

Plouider

SINE DIE chants corses et de la Méditerranée

Chapelle Saint-Fiacre Plouider Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17 20:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Concert de chants corses et de la Méditerranée

Réservation en mairie de Plouider 02.98.25.40.59 .

Chapelle Saint-Fiacre Plouider 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 25 40 59

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English :

L’événement SINE DIE chants corses et de la Méditerranée Plouider a été mis à jour le 2026-07-23 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne