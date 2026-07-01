Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais Rue du Marais Landrais

Informations pratiques

Landrais

Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais

Rue du Marais Micro-Ferme Alma Mater Landrais Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 08:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Au programme de cette matinée désherbage des poireaux, courges et radis rave, et plantation de choux.

Et comme toujours, une visite de l’exploitation et un moment convivial à la fin.

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Rue du Marais Micro-Ferme Alma Mater Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animation@collectiffermesurbaines.fr

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English :

On the agenda for this morning: weeding the leeks, squash, and radishes, and planting cabbages.

And as always, a tour of the farm and some social time at the end.

L’événement Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais Landrais a été mis à jour le 2026-07-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin