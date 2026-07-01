Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais Rue du Marais Landrais
jeudi 30 juillet 2026 · Rue du Marais · Landrais
Informations pratiques
Landrais
Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais
Rue du Marais Micro-Ferme Alma Mater Landrais Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 08:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Au programme de cette matinée désherbage des poireaux, courges et radis rave, et plantation de choux.
Et comme toujours, une visite de l’exploitation et un moment convivial à la fin.
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Rue du Marais Micro-Ferme Alma Mater Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine animation@collectiffermesurbaines.fr
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English :
On the agenda for this morning: weeding the leeks, squash, and radishes, and planting cabbages.
And as always, a tour of the farm and some social time at the end.
L’événement Ramène ta fraise Micro-ferme Alma Mater à Landrais Landrais a été mis à jour le 2026-07-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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