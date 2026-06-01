“Ramène ta saucisse” – 10e édition, Stade, Ners
“Ramène ta saucisse” – 10e édition, Stade, Ners samedi 13 juin 2026.
“Ramène ta saucisse” – 10e édition Samedi 13 juin, 19h00 Stade Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T19:00:00+02:00 – 2026-06-13T23:00:00+02:00
Concert « The Mitchi Bitchi Bar » un groupe explosif entre swing, jazz, chanson et cabaret
Accordéon, guitare, contrebasse, cuivres… et une énergie débordante pour un show à la fois festif, décalé et ultra dansant.
Un univers inspiré des bars d’antan, entre fête populaire et ambiance rétro, qui embarque le public dès les premières notes !
Organisé par l’association ZikTaMu.
Stade 28 Combo, 30360 Ners Ners 30360 Gard Occitanie
Une vraie soirée de fête, de rencontres et de convivialité.