Ramène ton bol #2 La Corne-en-Vexin

La Corne-en-Vexin

Ramène ton bol #2

2 rue Avron La Corne-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 15:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Nous sommes très heureux de vous inviter pour notre deuxième rendez-vous convivial à la Maison Avron, dans la douceur du printemps, j’ai nommé

Ramène ton bol #2 dans le Jardin de la Maison Avron

(En cas de pluie, repli à la salle des fêtes voisine)

Nous y découvrirons ensemble Le Rêvoir nomade, une installation vivante et participative de la Compagnie La Tambouille, co-dirigée par notre acolyte Michaël Périé.

https://la-tambouille.weebly.com/le-revoir-nomade.html

Ramène ton bol c’est gratuit, ouvert à toutes et tous, vous ramenez votre bol, on prépare une petite collation ensemble, et on profite d’un spectacle.

N’oubliez pas de ramener votre bol, vos amis, vos enfants !

A très bientôt !

Rébecca Grammatyka (Mille Pièces), Michaël Périé, Clémence Maucourant (Le Festin imaginaire), et la Maison Avron

Nous sommes très heureux de vous inviter pour notre deuxième rendez-vous convivial à la Maison Avron, dans la douceur du printemps, j’ai nommé

Ramène ton bol #2 dans le Jardin de la Maison Avron

(En cas de pluie, repli à la salle des fêtes voisine)

Nous y découvrirons ensemble Le Rêvoir nomade, une installation vivante et participative de la Compagnie La Tambouille, co-dirigée par notre acolyte Michaël Périé.

https://la-tambouille.weebly.com/le-revoir-nomade.html

Ramène ton bol c’est gratuit, ouvert à toutes et tous, vous ramenez votre bol, on prépare une petite collation ensemble, et on profite d’un spectacle.

N’oubliez pas de ramener votre bol, vos amis, vos enfants !

A très bientôt !

Rébecca Grammatyka (Mille Pièces), Michaël Périé, Clémence Maucourant (Le Festin imaginaire), et la Maison Avron .

2 rue Avron La Corne-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France reservetonbol@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’re delighted to invite you to our second convivial rendezvous at Maison Avron, in the warmth of spring:

Bring your bowl #2 in the Maison Avron garden

(In case of rain, we’ll move to the nearby salle des fêtes)

Together, we’ll discover Le Rêvoir nomade, a lively, participatory installation by Compagnie La Tambouille, co-directed by our acolyte Michaël Périé.

https://la-tambouille.weebly.com/le-revoir-nomade.html

Bring your own bowl: it’s free, open to all, you bring your bowl, we prepare a little snack together, and enjoy a show.

Don’t forget to bring your bowl, your friends, your kids!

See you soon!

Rébecca Grammatyka (Mille Pièces), Michaël Périé, Clémence Maucourant (Le Festin imaginaire), and Maison Avron

L’événement Ramène ton bol #2 La Corne-en-Vexin a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre