Rand’Acheneau Salle des Sports Port-Saint-Père

Enfourchez votre vélo et préparez-vous à explorer les paysages magnifiques de Port-Saint-Père et ses environs lors d’une journée exceptionnelle dédiée aux amoureux des cycles !

Que vous soyez cycliste chevronné(e) ou un amateur en herbe, Rand’Acheneau est fait pour vous! Parcourez des intinéraire

Au programme de cette journée extraordinaire

des circuits VTT et vélos pour tous les niveaux

Cyclo 60, 89 et 111 km

Gravel 58 et 78 km

VTT sportif 38, 48 et 60 km

circuit vélo familial 16km (VTC) et 40km (idéal électrique)

parcours pédestre 7km et 15 à 19km (départ avant 8h30)

des paysages à couper le souffle admirez la beauté des bords de l’Acheneau et laissez-vous charmer par la nature environnante.

une ambiance conviviale partagez ce moment unique avec d’autres passionnés de vélo.

ne manquez pas cette occasion unique de découvrir Port-Saint-Père et ses environs d’une manière inoubliable !

Programme complet validé courant avril 2026, celui-ci étant sous réserve de modification, plus d’informations auprès de l’association du club cyclo/VTT

Informations pratiques

rendez-vous salle des sports de Port-Saint-Père.

horaire d’accueil entre 7h30 et 10h; sauf pour les randonnées Cyclo 111 km (départ avant 8h30) et Gravel 78 km (départ avant 8h).

restauration venez profiter de delicieuses grillades et d’une petite restauration traditionnelle sur place.

services lavage des vélos possible à l’arrivée.

Nos petits conseils :

prévoyez votre pique-nique si vous souhaitez manger sur place

adaptez votre tenue et votre équipement en fonction de la météo

munissez-vous de votre bonne humeur et de votre envie de découverte !

Nous vous attendons nombreux pour cette journée exceptionnelle !

English :

Get on your bike and get ready to explore the beautiful scenery of Port-Saint-Père and the surrounding area on an exceptional day dedicated to cycle lovers!

Whether you’re a seasoned cyclist or a budding amateur, Rand’Acheneau is for you! Take a tour

