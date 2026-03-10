Informations pratiques

Saint-Léon-sur-l’Isle

Rand’Automne

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 07:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

VTT (37-50-62 kms)port du casque obligatoire, trail (8-10 kms), cyclo (75 kms), marche (8-10 kms).

Ravitaillement sur les parcours.

À partir de 7h30, derrière la mairie, départ libre à partir de 8h30, dernier départ 9h.

Tarif 7 € (gratuit -12ans)

Vélo-club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72

VTT (37-50-62 kms)port du casque obligatoire, trail (8-10 kms), cyclo (75 kms), marche (8-10 kms).

Ravitaillement sur les parcours, boisson et collation offertes.

À partir de 7h30, derrière la mairie, départ libre à partir de 8h30, dernier départ 9h.

Tarif 7 € (gratuit -12ans)

Vélo-club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72 .

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 44 80 34

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English : Rand’Automne

Mountain biking (37–50–62 km)—helmets required; trail running (8–10 km); road cycling (75 km); walking (8–10 km).

Refreshments available along the routes.

Starting at 7:30 a.m., behind City Hall; open start starting at 8:30 a.m., last start at 9:00 a.m.

Fee: 7 ? (free for children under 12)

Cycling Club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72

L’événement Rand’Automne Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord