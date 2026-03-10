Rand’Automne Saint-Léon-sur-l’Isle
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Léon-sur-l'Isle
Informations pratiques
Saint-Léon-sur-l’Isle
Rand’Automne
Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 07:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
VTT (37-50-62 kms)port du casque obligatoire, trail (8-10 kms), cyclo (75 kms), marche (8-10 kms).
Ravitaillement sur les parcours.
À partir de 7h30, derrière la mairie, départ libre à partir de 8h30, dernier départ 9h.
Tarif 7 € (gratuit -12ans)
Vélo-club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72
VTT (37-50-62 kms)port du casque obligatoire, trail (8-10 kms), cyclo (75 kms), marche (8-10 kms).
Ravitaillement sur les parcours, boisson et collation offertes.
À partir de 7h30, derrière la mairie, départ libre à partir de 8h30, dernier départ 9h.
Tarif 7 € (gratuit -12ans)
Vélo-club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72 .
Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 44 80 34
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English : Rand’Automne
Mountain biking (37–50–62 km)—helmets required; trail running (8–10 km); road cycling (75 km); walking (8–10 km).
Refreshments available along the routes.
Starting at 7:30 a.m., behind City Hall; open start starting at 8:30 a.m., last start at 9:00 a.m.
Fee: 7 ? (free for children under 12)
Cycling Club 06 60 44 80 34 / 06 80 14 15 72
L’événement Rand’Automne Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-08-11 par Vallée de l’Isle en Périgord
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