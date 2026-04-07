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Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle

Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle

Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Boulodrome

Ville : 24110 Saint-Léon-sur-l'Isle

Département : Dordogne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Saint-Léon-sur-l’Isle

Vide grenier

Boulodrome Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Toute la journée, Boulodrome.

Tarifs exposants 2 € le mètre (inscription obligatoire)

AAPPMA Saint-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65
Toute la journée, Boulodrome.

Tarifs exposants 2 € le mètre (inscription obligatoire)

AAPPMA Saint-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65   .

Boulodrome Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 05 55 73 

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English : Vide grenier

Local produce stalls and garage sale

11 a.m.: La Vie chère debate.

Refreshments and food on site

All day, village stadium

PCF, information and stand bookings: 06 76 48 44 59

L’événement Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-08 par Vallée de l’Isle en Périgord

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