Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle
Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle dimanche 14 juin 2026.
Saint-Léon-sur-l’Isle
Vide grenier
Boulodrome Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Toute la journée, Boulodrome.
Tarifs exposants 2 € le mètre (inscription obligatoire)
AAPPMA Saint-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65
Toute la journée, Boulodrome.
Tarifs exposants 2 € le mètre (inscription obligatoire)
AAPPMA Saint-Léon 06 04 05 55 73 06 17 62 03 65 .
Boulodrome Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 05 55 73
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English : Vide grenier
Local produce stalls and garage sale
11 a.m.: La Vie chère debate.
Refreshments and food on site
All day, village stadium
PCF, information and stand bookings: 06 76 48 44 59
L’événement Vide grenier Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-08 par Vallée de l’Isle en Périgord
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