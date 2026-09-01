Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire
dimanche 13 septembre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Rand’eau apéro sur la Loire
Bout du monde Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 47 – 47 – EUR
47
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 16:30:00
fin : 2026-09-13 20:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !
Embarquez pour une expérience inoubliable entre Meung-sur-Loire et Beaugency, au fil du dernier grand fleuve sauvage d’Europe.
Au coucher du soleil, laissez-vous porter par le courant et partez à la découverte de la Loire et de sa biodiversité. Aux côtés d’Angélique, passionnée de nature, apprenez à reconnaître les espèces emblématiques des bords du fleuve, entre oiseaux, castors et flore ligérienne.
Cette balade en canoë de 3 heures se clôturera par un apéritif convivial sur une île sauvage, pour profiter pleinement de la magie des lieux.
Prévoir jumelles, bouteille d’eau et chaussures adaptées à la pratique nautique. 47 .
Bout du monde Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!
L’événement Rand’eau apéro sur la Loire Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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