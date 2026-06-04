Meung-sur-Loire

Aquarelle, invitation au voyage

Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 45 – 45 – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08 2026-09-05

Cet été, l’Office de Tourisme vous invite à vivre une expérience unique placée sous le signe de l’authenticité et des belles rencontres !

Offrez-vous une parenthèse artistique en plein air avec ce stage d’aquarelle de 3 heures, au cœur de Meung-sur-Loire et de ses paysages inspirants aux bords des Mauves ou de la Loire. Accessible à tous, ce moment de création est une invitation à ralentir, observer et se laisser porter par la douceur de l’aquarelle, dans un cadre naturel et apaisant. Matériel non fourni, pensez à apporter conseil matériel pour débutant en ligne sur le géant des Beaux Arts aquarelles ref 3-29810, papier ref 54973 + prévoir matériel de dessin (crayon, gomme, chiffon, petit récipient pour transporter l’eau. Et pour votre confort petit siège ou coussin et carton rigide servant d’appui pour peindre, boisson, chapeau etc. 45 .

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

This summer, the Tourist Office invites you to enjoy a unique experience based on authenticity and encounters!

L’événement Aquarelle, invitation au voyage Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE