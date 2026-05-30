L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire samedi 29 août 2026.

Meung-sur-Loire

L’échappée à vélo de la Fête du Pont

Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:30:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

A bicyclette en Terres du Val de Loire !

Les communes de Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André fêtent le Pont qui les relie ! À l’occasion de la Fête du Pont, embarquez pour une balade entre patrimoine naturel, histoire locale et itinérance douce. En suivant l’itinéraire de La Loire à Vélo, vous rejoindrez les chemins qui longent les Mauves, ces jolies rivières qui traversent Meung-sur-Loire. Véritables artères du territoire, elles ont façonné le paysage et contribué à l’activité des nombreux moulins qui jalonnent leurs berges. Partez à leur découverte et laissez-vous conter l’histoire de ces lieux emblématiques.

Départ Quai Jeanne d’Arc 45130 Meung-sur-Loire

Parcours 16 km .

Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cycling in the Loire Valley !

L’événement L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE