L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire
L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire samedi 29 août 2026.
Meung-sur-Loire
L’échappée à vélo de la Fête du Pont
Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
Date(s) :
2026-08-29
A bicyclette en Terres du Val de Loire !
Les communes de Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André fêtent le Pont qui les relie ! À l’occasion de la Fête du Pont, embarquez pour une balade entre patrimoine naturel, histoire locale et itinérance douce. En suivant l’itinéraire de La Loire à Vélo, vous rejoindrez les chemins qui longent les Mauves, ces jolies rivières qui traversent Meung-sur-Loire. Véritables artères du territoire, elles ont façonné le paysage et contribué à l’activité des nombreux moulins qui jalonnent leurs berges. Partez à leur découverte et laissez-vous conter l’histoire de ces lieux emblématiques.
Départ Quai Jeanne d’Arc 45130 Meung-sur-Loire
Parcours 16 km .
Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Cycling in the Loire Valley !
L’événement L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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