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L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire

L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire

L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire samedi 29 août 2026.

Adresse : Quai Jeanne d’Arc

Ville : 45130 Meung-sur-Loire

Département : Loiret

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit

Meung-sur-Loire

L’échappée à vélo de la Fête du Pont

Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:30:00
fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :
2026-08-29

A bicyclette en Terres du Val de Loire !
Les communes de Meung-sur-Loire et Cléry-Saint-André fêtent le Pont qui les relie ! À l’occasion de la Fête du Pont, embarquez pour une balade entre patrimoine naturel, histoire locale et itinérance douce. En suivant l’itinéraire de La Loire à Vélo, vous rejoindrez les chemins qui longent les Mauves, ces jolies rivières qui traversent Meung-sur-Loire. Véritables artères du territoire, elles ont façonné le paysage et contribué à l’activité des nombreux moulins qui jalonnent leurs berges. Partez à leur découverte et laissez-vous conter l’histoire de ces lieux emblématiques.
Départ Quai Jeanne d’Arc 45130 Meung-sur-Loire
Parcours 16 km   .

Quai Jeanne d’Arc Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28  contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Cycling in the Loire Valley !

L’événement L’échappée à vélo de la Fête du Pont Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-15 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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