Soirée aux bougies Meung-sur-Loire
Soirée aux bougies Meung-sur-Loire samedi 8 août 2026.
Meung-sur-Loire
Soirée aux bougies
Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une soirée aux bougies aux Jardins de Roquelin !
Une parenthèse enchantée aux Jardins de Roquelin…
À la lueur de plus de 1000 bougies, les allées s’illuminent et l’ambiance devient féerique.
Un moment hors du temps, à vivre en flânant simplement, guidé par la douce lumière du soir.
Sans réservation nécessaire 6 .
Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 info@lesjardinsderoquelin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A candlelit evening at the Jardins de Roquelin!
L’événement Soirée aux bougies Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
À voir aussi à Meung-sur-Loire (Loiret)
- Les Grandes Tablées du Festiv’Halle Meung-sur-Loire 12 juin 2026
- Un château tout feu tout flamme le weekend des dragons ! Meung-sur-Loire 13 juin 2026
- Week-end des Dragons au Château de Meung-sur-Loire (Loiret – 45) Château de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 13 juin 2026
- Festival Contes au jardin Meung-sur-Loire 1 juillet 2026
- Cet été au château ! Meung-sur-Loire 4 juillet 2026