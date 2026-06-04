Meung-sur-Loire

Soirée aux bougies

Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Une soirée aux bougies aux Jardins de Roquelin !

Une parenthèse enchantée aux Jardins de Roquelin…

À la lueur de plus de 1000 bougies, les allées s’illuminent et l’ambiance devient féerique.

Un moment hors du temps, à vivre en flânant simplement, guidé par la douce lumière du soir.

Sans réservation nécessaire 6 .

Jardins de Roquelin Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 70 95 37 70 info@lesjardinsderoquelin.com

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English :

A candlelit evening at the Jardins de Roquelin!

L’événement Soirée aux bougies Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE