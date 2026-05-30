La faune et la flore des zones humides, Courtils des Mauves, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

La faune et la flore des zones humides Mercredi 19 août, 10h00 Courtils des Mauves Loiret

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:30:00+02:00

Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents d’habitats et les espèces les peuplant avec la LPO Centre-Val de Loire.

Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Courtils des Mauves Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-parc/evenements/a-la-decouverte-des-zones-humides »}]

Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents d’habitats et les espèces les peuplant avec la LPO Centre-Val de Loire.

LPO Centre-Val de Loire