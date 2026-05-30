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La faune et la flore des zones humides, Courtils des Mauves, Meung-sur-Loire

mercredi 19 août 2026 · Courtils des Mauves · Meung-sur-Loire

La faune et la flore des zones humides, Courtils des Mauves, Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Courtils des Mauves
Adresse
Courtils des Mauves Meung-sur-Loire
Ville
45130 Meung-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
Gratuit, sur inscription.

La faune et la flore des zones humides Mercredi 19 août, 10h00 Courtils des Mauves Loiret

Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:30:00+02:00

Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents d’habitats et les espèces les peuplant avec la LPO Centre-Val de Loire.
Lieu de RDV transmis lors de la réservation.

Courtils des Mauves Courtils des Mauves Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-parc/evenements/a-la-decouverte-des-zones-humides »}]
Les zones humides sont des milieux riches en biodiversité. Grâce à cette sortie, vous allez découvrir les différents d’habitats et les espèces les peuplant avec la LPO Centre-Val de Loire.

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