Trésors cachés d’une île de la Loire, à pied et en canoë Meung-sur-Loire
Trésors cachés d’une île de la Loire, à pied et en canoë Meung-sur-Loire dimanche 19 juillet 2026.
Meung-sur-Loire
Trésors cachés d’une île de la Loire, à pied et en canoë
1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 45 – 45 – EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 17:30:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-08-23
Les animations estivales de l’Office de Tourisme sont une invitation à découvrir nos richesses et les personnes qui les mettent en valeur !
Une micro-aventure ludique pour découvrir la biodiversité de la Loire autrement ! La Loire recèle de nombreux trésors cachés sur ses îles sauvages ! Partez en canoë à la découverte de l’une d’entre elles, accompagné par Sylvain Richier, guide canoë et écologue spécialiste du castor (entre autres). Un jeu de piste vous mènera sur la trace de ces trésors de la nature !
Pensez à un goûter, chaussures fermées obligatoires, une tenue de plein air adaptée à la météo du jour. Conditions avoir plus de 6 ans et savoir nager (enfant accompagné d’un adulte), attestation à compléter pour les mineurs et les adultes (doivent savoir nager). 45 .
1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
The Tourist Office’s summer events are an invitation to discover our treasures and the people who bring them to life!
L’événement Trésors cachés d’une île de la Loire, à pied et en canoë Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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