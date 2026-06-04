Meung-sur-Loire

La Fête du Pont

Bords de Loire Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La traditionnelle Fête du Pont revient à Meung-sur-Loire !

La Fête du Pont revient à Meung-sur-Loire pour une journée festive et conviviale au cœur d’un cadre exceptionnel en bord de Loire.

Dès 9h, place aux Échappées à vélo plusieurs parcours accessibles et conviviaux invitent les participants à partir à la découverte des paysages ligériens.

Tout au long de la journée, les passionnés pourront admirer une grande exposition d’automobiles anciennes, échanger avec les collectionneurs et même embarquer pour des baptêmes et sorties découverte à bord de véhicules de collection.

Nouveauté 2026 prenez de la hauteur avec un spectaculaire vol captif en montgolfière !

Animations, ambiance familiale, restauration sur place toute la journée, buvette, musique et détente rythmeront cette grande fête populaire avant une chaleureuse soirée guinguette. .

Bords de Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 46 94 94

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English :

The traditional Fête du Pont returns to Meung-sur-Loire!

L’événement La Fête du Pont Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE