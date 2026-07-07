Soirée Blanche au Château de Meung Meung-sur-Loire
samedi 22 août 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Soirée Blanche au Château de Meung
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22 02:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Participez à cette belle édition de la Soirée Blanche du Château de Meung-sur-Loire !
C’est un des rendez-vous incontournables de l’été la Soirée Blanche du Château de Meung-sur-Loire ! Dress code blanc, pique-nique dans le parc, concert d’exception avec Laurrine (chanteuse à la voix chaude, puissante et envoûtante, elle vous emmène dans un voyage musical explorant de multiples couleurs: de la soul à la pop, en passant par la variété française et internationale), spectacle pyrotechnique et soirée DJ années 1980 dans un cadre d’exception c’est une soirée lumineuse qui vous attend ! Présence sur place d’un bar à vin, champagne et macarons 0 .
16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com
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English :
Take part in the 7th edition of the Soirée Blanche at Château de Meung-sur-Loire!
L’événement Soirée Blanche au Château de Meung Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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