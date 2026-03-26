Rand’lye 2026

Les Ecluseaux Saint-Sigismond Vendée

Tarif : – – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Rallye vélo familial et ludique !

Le Rand’lye c’est un parcours à vélo, qui s’effectue par équipe de 2 à 6 membres. Ponctué de jeux, de défis et d’épreuves, vous découvrirez le Marais Poitevin en toute convivialité, en famille ou entre amis !

A prévoir son vélo en bon état, son pique-nique, port du casque et gilet fluorescent vivement conseillé.

Inscriptions obligatoire

Organisé par les Gueurnivelles

Plus d’infos à venir .

Les Ecluseaux Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 78 25 04

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English :

Fun-filled family bike rally!

L’événement Rand’lye 2026 Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin