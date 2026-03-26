Rand’lye 2026 Saint-Sigismond
Rand’lye 2026 Saint-Sigismond dimanche 27 septembre 2026.
Rand’lye 2026
Les Ecluseaux Saint-Sigismond Vendée
Tarif : – – 24 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Rallye vélo familial et ludique !
Le Rand’lye c’est un parcours à vélo, qui s’effectue par équipe de 2 à 6 membres. Ponctué de jeux, de défis et d’épreuves, vous découvrirez le Marais Poitevin en toute convivialité, en famille ou entre amis !
A prévoir son vélo en bon état, son pique-nique, port du casque et gilet fluorescent vivement conseillé.
Inscriptions obligatoire
Organisé par les Gueurnivelles
Plus d’infos à venir .
Les Ecluseaux Saint-Sigismond 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 10 78 25 04
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English :
Fun-filled family bike rally!
L’événement Rand’lye 2026 Saint-Sigismond a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin